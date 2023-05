1860-Trainer Jacobacci will "schlagkräftige Truppe" für neue Saison

Die aktuelle Saison ist noch im vollen Gange, doch die Planungen beim TSV 1860 für die neue Spielzeit laufen auf Hochtouren.

München - Beim TSV 1860 richtet sich der Blick im Saisonendspurt der 3. Liga schon auf die kommende Saison.

"Wir sind dran natürlich, am Kader der nächsten Saison zu arbeiten", sagte Trainer Maurizio Jacobacci. Ziel sei es, eine "schlagkräftige Truppe" zusammenzustellen.

Jacobacci bestätigt Interesse an Shkelqim Demhasaj

Die Löwen sind unter anderem an Stürmer Shkelqim Demhasaj von den Grasshoppers Zürich interessiert, wie der Coach vor dem Auswärtsspiel gegen Rot-Weiss Essen am Sonntag (13 Uhr/MagentaSport und im AZ-Liveticker) bestätigte.

Jacobacci zeigte sich jedoch verärgert, dass der Name an die Öffentlichkeit gedrungen war."Es sind nicht viele Leute, die das wissen - und trotzdem kommt es raus", merkte der 60-Jährige an.

1860 reist mit Personalsorgen nach Essen

Die Münchner reisen mit einigen Personalsorgen zum drittletzten Spieltag nach Essen. "Das ist das erste Mal jetzt, dass wir wirklich mehrere Spieler angeschlagen haben", sagte Jacobacci am Freitag.

Sportlich geht es für die im Tabellenmittelfeld platzierten Löwen um nicht mehr allzu viel. Weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg haben die Giesinger etwas zu tun. "Ziel ist es schon, die Saison so würdig wie möglich abzuschließen."