Lieblingsgegner Rot-Weiss Essen: TSV 1860 seit über 50 Jahren unbesiegt

Endspurt in Liga drei. Die Mannen von Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci wollen möglichst neun Punkte in den verbleibenden drei Saisonspielen holen, am Samstag geht es zu Lieblingsgegner Essen.

12. Mai 2023 - 13:45 Uhr | Maximilian Steiger

1860-Spieler Belkahia nimmt Essens Berlinski in einem sehenswerten Zweikampf den Ball ab. Am Ende reichte es im Hinspiel nur zu einem 1:1 gegen RWE © IMAGO/Oryk HAIST