Aus! Das Spiel ist aus! Die Löwen kommen in Essen nicht über ein Unentschieden hinaus. Dabei begannen die Münchner mit wenig Offensivdrang und gingen in der ersten Halbzeit durch einen Konter in Rückstand. In der zweiten Hälfte drehten die Giesinger die Partie durch zwei Tore von Deichmann und Greilinger. Die Essener gaben aber nicht auf und konnten mit der letzten Aktion noch ausgleichen. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende!