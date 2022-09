Vrenezi-Gala gegen Duisburg: Neulöwe empfiehlt sich für weitere Startelf-Einsätze

Albion Vrenezi liefert in der ersten Hälfte gegen Duisburg eine Gala-Vorstellung ab, erzielt seine ersten beiden Tore im Löwen-Trikot – und empfiehlt sich somit für weitere Startelf-Einsätze.

München - Wie vielseitig und technisch beschlagen Löwen-Neuzugang Albion Vrenezi ist, zeigte er am vergangenen Samstag im Grünwalder Stadion: Beim 4:1-Sieg gegen den MSV Duisburg steuerte der 28-Jährige (AZ-Note 1) gleich zwei Treffer bei. Beide mit dem Prädikat "Traumtor" versehen.

Zum ersten Mal im MSV-Tor klingelte es bereits nach wenigen Sekunden. Vorangegangen war eine Balleroberung Vrenezis in der eigenen Hälfte, gefolgt von einem unwiderstehlichen Solo über den gesamten Platz. Nach einer passgenauen Flanke von Joseph Boyamba zog Vrenezi per Volley ab – und ließ sich in der Folge völlig zurecht vor der jubelnden Westkurve feiern. Das erste Tor für Vrenezi im Löwen-Trikot – und was für eins!

Der zweite Vrenezi-Streich folgte dann nach rund einer halben Stunde – und vor allem bei diesem Treffer ließ der Neulöwe seine technische Klasse aufblitzen. Kurz vor der Strafraumkante zog Vrenezi nach innen und schlenzte den Ball passgenau ins Kreuzeck. Allemal ein Anwärter für das "Tor des Monats".

Köllner: "Jedes Tor war für sich ein Traumtor"

Das sah auch Löwen-Trainer Michael Köllner so: "Wir haben super schöne Tore geschossen. Jedes Tor war für sich ein Traumtor. Wir haben die Zeichen klar auf Sieg gestellt", sagte der Coach nach dem Sieg, durch den die Sechzger weiterhin an der Tabellenspitze der Dritten Liga stehen. 19 von 21 möglichen Punkten haben die Löwen bisher geholt – es läuft bei Köllner und seinen Spielern!

Für Vrenezi, der nach zuletzt zwei Spielen auf der Bank, mal wieder starten durfte, war es natürlich ein besonderes Spiel: "Ich wollte eine super Leistung zeigen" erklärte er nach dem Spiel. "Das ist mir heute gelungen."

Vrenezi über Schlenzer: "Das habe ich gestern nach dem Training noch geübt"

Sein sehenswerter Treffer war übrigens kein Sonntagsschuss, wie er selbst klarstellte: "Das habe ich gestern nach dem Training noch geübt", sagte der 28-Jährige. "Das waren heute meine ersten beiden Tore in einem Pflichtspiel für Sechzig. Das gibt natürlich eine breite Brust!"

Mit seinem Auftritt hat sich Vrenezi jedenfalls für weitere Startelf-Einsätze empfohlen. Nach dem Spiel im Toto-Pokal gegen seinen Ex-Klub Türkgücü am Dienstagabend (19 Uhr, im AZ-Liveticker), kommt es am Wochenende dann zum Spitzenspiel zwischen dem TSV 1860 und dem SV Elversberg. Oder anders gesagt: Erster gegen Zweiter. Dann ja vielleicht wieder mit einer Top-Vorstellung von Neulöwe Vrenezi...