Toto-Pokal-Achtelfinale: Türkgücü München gegen TSV 1860 - Endstand 1:3

Feierabend. Die Löwen ziehen ins Viertelfinale ein. Ein klares Ergebnis am Ende auf dem Spielberichtsbogen. Geglänzt haben die Giesinger Jungs allerdings nicht. Gerade in der zweiten Hälfte fehlte die Kreativität. Egal! Die Löwen bleiben ungeschlagen in dieser Pokal-Saison und richten jetzt sicher schon alle Blicke auf den Kick am Wochenende gegen Elversberg. Wir freuen uns auf das absolute Spitzenspiel der dritten Liga und werden wieder im Live-Ticker berichten. Bis dahin einen schönen Abend und bis bald.