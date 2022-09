TSV 1860: Leandro Morgalla bekennt sich zu den Löwen

Leandro Morgalla will auch nach dem Ende seines Jugendfördervertrags beim TSV 1860 bleiben.

München - Leandro Morgalla gilt als DAS Talent des TSV 1860 München. Bis 2024 ist der 17-Jährige noch mit einem Jugendfördervertrag ausgestattet. Und dann? Wenn es nach dem Innenverteidiger geht, wird er auch danach für die Giesinger kicken.

Leandro Morgalla sieht seine Zukunft beim TSV 1860

Im Interview mit der " " bekennt sich Morgalla zu den Löwen und erklärt: "Ich sehe meine Zukunft bei 1860." Trotz des vielen Lobs ist der Teenager, der am 13. September volljährig wird, am Boden geblieben. Natürlich freue er sich darüber, aber er wisse auch, dass er noch viel Entwicklungspotenzial habe, sagt er weiter. "Für mich gilt es, Erfahrung zu sammeln und die Waffen zu schärfen."

Geholfen habe ihm unter anderem 1860-Trainer Michael Köllner. "Ich habe ihm viel zu verdanken", so Morgalla. "Er schenkt mir das Vertrauen, gibt mir die Chance. [...] Er ist eine ganz wichtige Bezugsperson für mich."

Morgalla: Jesper Verlaat "ist für mich extrem wichtig"

Köllner ist aber nicht der Einzige: Auch von Neu-Löwe Jesper Verlaat, Morgallas Partner in der Innenverteidigung, kann sich der 17-Jährige viel abschauen. Er sagt: "Jesper ist für mich extrem wichtig. Auf dem Platz übernimmt er die Führung, ich kann sehr viel lernen. Zuletzt hab ich mir auch Tipps bezüglich der Ernährung geholt. Ich will ja immer besser werden. Deshalb schiebe ich auch Sonderschichten im Kraftraum, ich bin körperlich noch nicht das Monster."

Sechzigs Leandro Morgalla (l.) und Jesper Verlaat. © sampics/Augenklick

Mit der laufenden Saison ist der Youngster zufrieden. Kein Wunder: Nach sieben Spieltagen ist der TSV mit 19 (von möglichen 21) Punkten Tabellenführer. Auf Rang zwei liegt die Reserve des SC Freiburg mit 16 Punkten.

Aufstieg in die 2. Bundesliga? "Das ist mein Traum"

Vom Aufstieg in die 2. Bundesliga will Morgalla aber noch nicht sprechen. Zwar sei das sein Traum, aber: "Jetzt heißt es erstmal am Boden bleiben. Es ist noch ein langer Weg."

Ein anderer Traum: Mit Lionel Messi zu kicken. Morgalla zur "Bild": "Aber der ist schon 35 Jahre alt. Wird knapp (lacht). Das sind Träume, die jeder junge Fußballer hat. Ich bin ein bodenständiger Arbeiter, klar im Kopf, selbstkritisch und hebe nicht ab."