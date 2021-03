Vorsicht, TSV 1860! Schlusslicht Lübeck ärgerte bereits einige Spitzenteams

Vieles spricht am Mittwochabend beim Gastspiel in Lübeck für den TSV 1860. Doch der Tabellenletzte mauserte sich in dieser Saison bereits zum Favoritenschreck.

15. März 2021 - 16:49 Uhr | cs

Richard Neudecker (m.) im Zweikampf mit Lübecks Mirko Boland. © IMAGO / Fotostand