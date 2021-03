TSV 1860: Der Nächste, bitte! Auch Semi Belkahia bleibt den Löwen treu

Die nächste Vertragsverlängerung beim TSV 1860: Am Montag hat Sechzig mit Semi Belkahia einen weiteren Leistungsträger an den Verein gebunden.

München - Der Kader für die kommende Saison nimmt weiter Formen an: Auch Semi Belkahia verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim TSV 1860! Das gaben die Löwen am Montagnachmittag bekannt.

"Semi gilt als einer der talentiertesten Innenverteidiger in der 3. Liga und hat in den letzten Monaten bewiesen, dass er sein Potenzial auf dem Spielfeld umsetzen kann. Daher freut es uns, dass Semi mit uns gemeinsam den Weg bei 1860 weitergeht", wird Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in der Pressemitteilung zitiert.

Belkahia: "Dankbar für das Vertrauen"

In der aktuellen Saison feierte das Abwehrtalent nach langer Verletzungspause sein Comeback und kam bisher in zwölf Spielen zum Einsatz. Dabei erzielte der 22-jährige Innenverteidiger ein Tor für die Giesinger. "Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf die nächsten Jahre bei 1860. Ich bin froh, nach meiner Verletzung wieder topfit zu sein, um der Mannschaft auf dem Platz helfen zu können", sagt Belkahia selbst zur Vertragsverlängerung.

Erst zuletzt hatten die Sechzger mit den Leistungsträgern Sascha Mölders und Daniel Wein verlängert.