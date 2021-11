Vertrag beim TSV 1860 läuft aus: Wie lange macht Sascha Mölders noch weiter?

Der Vertrag von Sascha Mölders läuft am Ende dieser Saison aus. Schon im vergangenen Jahr wollte der Kapitän des TSV 1860 die Fußballschuhe an den Nagel hängen, ließ sich aber doch noch vom Weitermachen überzeugen. Beendet der Torjäger im nächsten Sommer nun endgültig seine Profi-Karriere?

München - Wie geht es für Sascha Mölders weiter? Seit fast fünf Jahren läuft der Kapitän und Alpha-Löwe für den TSV 1860 auf, hat vom bitteren Abstieg in Regionalliga 2017 bis zur euphorischen Aufstiegsfeier ein Jahr später alles mitgemacht. Wie lange der 36-Jährige noch für die Löwen auf Torejagd geht, ist allerdings noch offen.

Der Vertrag des gebürtigen Esseners läuft im Sommer 2022 aus. Schon im vergangenen Jahr hatte Mölders eigentlich den Plan, seine Profi-Karriere am Ende der Saison zu beenden. Aufgrund seiner herausragenden 22-Tore-Saison samt Auszeichnung zum Drittliga-Spieler des Jahres ließ sich die selbsternannte "Wampe von Giesing" von Trainer Michael Köllner und Sportchef Günther Gorenzel allerdings davon überzeugen, doch noch ein Jahr dranzuhängen.

Sascha Mölders: "Familie ist oft zu kurz gekommen"

Gegenüber der " " sprach der 36-Jährige nun über seine Zukunft. Ob er seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert, will er demnächst mit seinem engsten Umfeld besprechen. "In der Weihnachtszeit werde ich mir mit meiner Familie konkrete Gedanken machen. Gerade die Familie ist in den vergangenen Jahren oft zu kurz gekommen", sagte Mölders. Einen großen Traum hat der Routinier noch: "Für mich würde es nichts Schöneres geben, als wenn ich mich mit 1860 in der Zweiten Liga verabschiede."

Dies dürfte sich in dieser Saison allerdings schwierig gestalten. Wie Mölders selbst, spielt auch der TSV 1860 weit unter dem Niveau aus der Vorsaison, als die Löwen als Tabellenvierter erst am letzten Spieltag die Aufstiegs-Relegation verpassten. Aktuell belegen die Münchner mit 17 Punkten einen enttäuschenden 15. Tabellenplatz und haben mit einem Nachholspiel in der Hinterhand nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Auch bei 1860-Abgang: Mölders will weiterkicken

Klar ist: Ein Abgang von Sechzig wäre allerdings keineswegs gleichbedeutend mit dem Ende seiner aktiven Laufbahn, wie Mölders zuletzt im "DFB-Journal" klarstellte. "Ganz ohne Fußball kann ich sicher auch in Zukunft nicht", meinte der Angreifer: "Die Regionalliga Bayern traue ich mir als Spielertrainer schon noch für zwei Jahre zu, tieferklassig muss es noch nicht sein." Vor einem Jahr hatte Mölders ähnliche Pläne, seinerzeit gab es sogar konkrete Gespräche mit dem FC Pipinsried. Aktuell trainiert Mölders neben seinem Profialltag die U23 des SV Mering in der A-Klasse.