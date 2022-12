Verstärkung beim TSV 1860? Köllner wünscht sich Spieler für "die Spitze"

Mit vier sieglosen Partien hat sich der TSV 1860 in die Winterpause verabschiedet. Aus diesem Grund wollen die Löwen auf dem Transfermarkt womöglich aktiv werden. Welche Kriterien hat Trainer Michael Köllner für einen möglichen Neuzugang?

Will in der Rückrunde mit dem TSV 1860 nochmal angreifen: Trainer Michael Köllner.

München - In den letzten vier Spielen vor der Winterpause gelang dem TSV 1860 nur ein einziger Treffer. Demgegenüber standen fünf Gegentore. Kein Wunder also, dass an der Grünwalder Straße die Stimmen nach einem Neuzugang im Winter immer lauter werden.

Dazu hat sich jetzt auch Sechzig-Coach Michael Köllner geäußert. Der Oberpfälzer sagte dem "Donaukurier": "Wir prüfen natürlich, was sportlich und wirtschaftlich machbar ist."

Köllner wünscht sich Spieler "für die Spitze und nicht für die Breite"

Dabei wollen die Löwen in den nächsten Wochen zunächst einmal den Markt sondieren. Dann soll zusammen mit Günther Gorenzel eine Entscheidung getroffen werden, wer die Münchner verstärken könnte. Eines ist Köllner dabei wichtig: "Klar ist, dass es ein Spieler für die Spitze und nicht für die Breite sein muss." Dieser Neuzugang könnte die Giesinger dann vielleicht schon am 14. Januar beim Rückrundenstart gegen Waldhof Mannheim zurück auf die Siegerstraße bringen.