TSV 1860: Stefan Lex und Marcel Bär verteidigen umstrittenes Belek-Trainingslager

Um optimal auf die Rückrunde vorbereitet zu sein, reist der TSV 1860 im Januar ins Trainingslager nach Belek. Kritik gab es unter anderem von Löwen-Präsident Robert Reisinger. Marcel Bär und Stefan Lex verteidigen das Trainingslager nun.

Verteidigen das Löwen-Trainingslager in Belek: Marcel Bär (links) und Stefan Lex (rechts).

München - Mit vier Spielen ohne Sieg und Tabellenplatz sechs im Gepäck ging es für die Löwen in die Winterpause. Im neuen Jahr soll dieser Negativlauf so schnell wie möglich beendet werden, die Münchner wollen im Kampf um den Aufstieg nochmal mitmischen.

Dafür reist die Mannschaft von Michael Köllner vom 3. bis 10. Januar ins Trainingslager nach Belek. wo die Sechzger im Fünf-Sterne-Resort Regnum Carya residieren – ganz zum Unmut von TSV-1860-Präsident Robert Reisinger.

TSV-1860-Kapitän Stefan Lex: "Haust du auf einem Acker rum, hat keiner was davon"

Der 58-Jährige sagte vor einigen Wochen gegenüber der "Bild": "Das hat Champions-League-Niveau, kostet fast die Hälfte mehr als letzte Saison."

Damit hat Reisinger recht: Tatsächlich kostete das "Sueno Deluxe"-Hotel im Trainingslager vor einem Jahr nur halb so viel wie die jetzige Bleibe der Löwen-Kicker.

Kapitän Stefan Lex kann diese Kritik dennoch nicht nachvollziehen. Der Sechzig-Stürmer sagte auf einer Medienrunde: "Haust du am Ende auf einem Acker rum, hat keiner was davon." Gute Trainingsbedingungen seien laut Lex essenziell, um sich optimal auf die Rückrunde vorbereiten zu können.

Marcel Bär findet gute Bedingungen im Trainingslager wichtig

Auch Sturmkollege Marcel Bär findet die Bedingungen im Trainingslager enorm wichtig, da die Giesinger dort viel Zeit miteinander verbringen werden. "Das sind ganz andere Abläufe als im normalen Trainingsbetrieb. Da kommen auch mal private Themen auf den Tisch", sagte der 30-Jährige.

Er wisse es deshalb zu schätzen, dass die Sechziger alles tun, um den Spielern die bestmöglichen Bedingungen zu bieten. Bei vorherigen Stationen habe es der Stürmer erlebt, dass Trainingsplätze gesperrt waren oder andere Vereine darauf trainierten.

Hier müssen die Löwen-Kicker schuften: Die Sportplätze des Regnum Carya Hotel Belek. © TUI

Löwen-Anhänger bekommen Zugang zu Trainingsplatz in Belek

Einen weiteren Punkt, den Reisinger im Interview mit der "Bild" anprangerte, war, dass sich die Löwen-Profis in der Luxusanlage "verbarrikadieren" und die Fans ausschließen würden.

Doch nach AZ-Information ist dem nicht so. Die mitgereisten Anhänger der Sechziger bekommen während des gesamten Trainingslagers einen Zugang zum Trainingsplatz. Dort bestreiten die Münchner unter anderem zwei Testspiele gegen den 1. FC Kaiserslautern und den rumänischen Erstligisten UTA Arad.

TSV-1860-Profis sollen gute Bedingungen nutzen

Preis hin oder her: Jetzt gilt es für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner, diese exzellenten Bedingungen zu nutzen, um sich optimal auf die Rückrunde vorzureiten.

Schon am 14. Januar können die Löwen-Profis diese makellosen Bedingungen mit Leistungen zurückzahlen. Dann steht für die Löwen nämlich der Auftakt in die Rückrunde gegen Waldhof Mannheim an.