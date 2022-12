TSV-1860-Stürmer Bär glaubt an Leistungssteigerung von Kobylanski

Vor der Saison holte der TSV 1860 Martin Kobylanski als neuen Hoffnungsträger für das Löwen-Mittelfeld. Doch in der ersten Saisonhälfte konnte der 28-Jährige in der Mannschaft von Michael Köllner nicht überzeugen. Teamkollege Marcel Bär glaubt jetzt an eine Leistungssteigerung von Kobylanski.

13. Dezember 2022 - 13:26 Uhr | Kilian Kreitmair

Kam bei den Löwen bisher nicht in Fahrt: Neuzugang Martin Kobylanski. © Augenklick/sampics