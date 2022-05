Verlängert Niklas Lang doch beim TSV 1860? Sportboss Günther Gorenzel äußert sich

Der Vertrag von Abwehrtalent Niklas Lang beim TSV 1860 läuft im Sommer aus, zuletzt sollen sich beide Parteien bei den Verhandlungen angenähert haben. Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel nimmt zu den Gerüchten Stellung.

München - Mit Stephan Salger verlässt bereits ein Innenverteidiger den TSV 1860 zum Saisonende. Den 32-Jährigen zieht es zurück in die Heimat, ab der neuen Spielzeit wird er für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln auflaufen.

Auch bei Abwehrkollege Niklas Lang deuteten die Zeichen lange Zeit auf Abschied hin. Doch zuletzt sollen die Gespräche zwischen Langs Beratern und 1860 vielversprechend verlaufen sein. Kommt es nun doch zu einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Kontrakts?

Lang schon mit 20 Drittliga-Einsätzen in dieser Saison

"Es ist so, dass wir diese Woche mit Michael (Trainer Michael Köllner, d.Red.) und dem kaufmännischen Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer ein Gespräch gehabt haben", äußerte sich Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Donnerstag auf der Pressekonferenz zu den Vertragsverhandlungen. "Wir wissen genau, wo wir stehen und werden die Zukunft Schritt für Schritt planen."

Lang wechselte 2014 von der SpVgg Unterhaching in die Nachwuchsabteilung der Löwen. Er unterschrieb 2019 seinen ersten Profivertrag bei den Sechzgern und kam in dieser Saison als 19-Jähriger bereits auf 20 Drittliga-Einsätze.

Gorenzel deutet einige Vertragsverlängerungen bei 1860 an

Gorenzel wollte allerdings zu einzelnen Namen am Donnerstag keine Auskunft geben, der Fokus gelte ausschließlich dem Spiel am Samstag in Magdeburg (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker).

Man sei so verblieben, die weiteren Personalentscheidungen erst nach dem letzten Spiel bekannt geben zu wollen, erklärte Sechzigs Sportboss. Doch der Anschlusssatz des Österreichers ließ aufhorchen: "Weil es sind schon einige getroffen worden und schon einige Verträge unterschrieben."

Gut möglich also, dass die Tinte auch bei Lang schon längst trocken ist.