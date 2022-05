Gegen Magdeburg zum Siegen verdammt: Hält 1860 dieses Mal dem Aufstiegsdruck Stand?

Gegen Magdeburg muss am Samstag ein Sieg her, um die Aufstiegshoffnungen des TSV 1860 weiter am Leben zu halten. Eine Drucksituation, mit der die Löwen zuletzt nicht zurechtkamen.

München - Siegen oder verlieren? Für den TSV 1860 kommt es am vorletzten Spieltag der 3. Liga zum Showdown in Magdeburg. "Wir freuen uns jetzt auf Magdeburg und auf ein richtig geiles Spiel. Dort wollen wir uns top präsentieren", kündigte Trainer Michael Köllner am Dienstag an.

Beim bereits feststehenden Meister Magdeburg zählt für die Löwen am Samstag (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) nur ein Dreier. Bei jedem anderen Ergebnis ist der Traum von einer Zweitliga-Rückkehr in diesem Jahr endgültig ausgeträumt. Bedeutet: 1860 ist am Samstag zum Siegen verdammt!

1860 scheiterte am letzten Spieltag an Ingolstadt

Druck, an dem die Sechzger in der Vergangenheit regelmäßig zerbrochen sind. Prominentestes Beispiel: Der Relegations-Showdown am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Mit einem Sieg in Ingolstadt hätte 1860 die Saison auf dem dritten Platz beendet und zwei zusätzliche Aufstiegsspiele erhalten.

Den Löwen versagten bei der 1:3-Niederlage allerdings die Nerven, die Schanzer sicherten sich die Relegation und stiegen am Ende in die 2. Liga auf.

Löwen mit schlechter Bilanz gegen die direkte Konkurrenz

Doch auch ein Blick auf die aktuelle Spielzeit zeigt: Ging es bei Sechzig um etwas, wurde dem Aufstiegs-Druck nicht standgehalten. Immer, wenn 1860 mit einem Sieg ein großer Sprung nach vorne geglückt wäre oder die Kontrahenten überholt, gar distanziert hätten können, scheiterten die Giesinger.

Auffallend: In der Rückrunde konnte 1860 gegen Teams, die aktuell die Ränge eins bis sieben belegen, nur das Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:0) für sich entscheiden. Alle anderen Spiele gegen die direkte Konkurrenz gingen entweder verloren oder man teilte sich die Punkte.

1860 gegen Magdeburg mit der allerletzten Aufstiegschance

War für den TSV 1860 nach Niederlagen wie gegen Osnabrück (2:3) oder beispielsweise den Halleschen FC (0:2) der Aufstieg praktisch abgehakt, lief es dann plötzlich auch mal wieder für die Löwen. Die Mannschaft von Michael Köllner spielte befreit auf, startete eine Sieges-Serie – erneut keimte Aufstiegshoffnung auf.

Und auch jetzt haben die Löwen wieder einen Lauf, 9:0 Tore und sechs Punkte aus den letzten zwei Partien. Nun geht es für die Sechzger am Samstag erneut um alles – doch dieses Mal endgültig, denn eine weitere Hintertür zum Aufstieg wird in dieser Saison nicht mehr aufgehen.

Saison 21/22: Bei diesen Spielen versagten 1860 die Nerven