TSV 1860: Vor Aufstiegs-Showdown in Magdeburg – Steinhart meldet sich fit, Morgalla fällt aus

Der TSV 1860 kann am Samstag in Magdeburg wieder mit Phillipp Steinhart planen. Youngster Leandro Morgalla fällt hingegen krank aus.

München - Der TSV 1860 kann im Aufstiegs-Endspiel gegen Magdeburg (Samstag, 14 Uhr, BR/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) wieder auf Phillipp Steinhart setzen.

"Steinhart ist wieder fit", bestätigte Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Der 29-Jährige musste vergangenes Wochenende beim Heimspiel gegen den TSV Havelse (3:0) bereits in der 27. Minute verletzt ausgewechselt werden. "Er ist in eine Schulter reingelaufen, hatte einen Brummschädel", erklärte der Löwen-Coach bereits am Dienstag auf einer Presserunde.

Gegen Havelse noch vor der Pause ausgewechselt: Phillipp Steinhart. © IMAGO / Eibner

Leandro Morgalla steht 1860 in Magdeburg nicht zur Verfügung

Verzichten müssen die Löwen am Samstag hingegen auf Youngster Leandro Morgalla. "Morgalla ist krank und wird ausfallen", so Köllner. "Das ist sicherlich schade, keine Frage, weil er sich gut entwickelt hat bei uns. Auf der anderen Seite: Wenn wir uns in die Abhängigkeit eines 17-Jährigen begeben würden, dann würde auch einiges schieflaufen."

Schließlich habe man mit Niklas Lang und Stephan Salger genügend Spieler, die das Abwehrtalent ersetzen können, erklärte der Übungsleiter der Sechzger, Ansonsten seien außer den Langzeitverletzten alle Löwen in Magdeburg an Bord.

Beim bereits feststehenden Drittliga-Meister und Aufsteiger benötigen die Giesinger unbedingt einen Sieg, um weiter von einer Zweitliga-Rückkehr träumen zu dürfen.