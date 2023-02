TSV 1860: Wegen Kritik an Holzhauser – Gorenzel auf Konfrontationskurs mit Blogger

So erlebt man Günther Gorenzel selten: Weil sein Winter-Neuzugang Raphael Holzhauser zuletzt in die Kritik geraten war, ging der Sportchef und Interimstrainer des TSV 1860 auf der Pressekonferenz am Donnerstag auf Konfrontation mit einem Blogger.

München - Nein, zu beneiden ist Günther Gorenzel derzeit wirklich nicht. In seiner Rolle als Interimstrainer ist der Österreicher derzeit täglich auf dem Trainingsplatz gefordert, als Sport-Geschäftsführer muss er nebenher noch die Suche nach einem neuen Chefcoach vorantreiben. Keine leichte Aufgabe – insbesondere im schwierigen Löwen-Umfeld.

Womöglich legte er auch deshalb bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SV Meppen (Samstag, 14 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) einen denkwürdigen Auftritt hin. Im Laufe der Runde mit den Journalisten ging der für gewöhnlich sonst so ruhig und analytisch auftretende Gorenzel auf Konfrontationskurs mit dem Betreiber des Blogs "die Blaue 24".

TSV 1860: Gorenzel kommt mit ausgedruckten Artikeln zur PK

Grund war dessen Berichterstattung über Winter-Leihgabe Raphael Holzhauser, den er nach dessen jüngsten Leistungen deutlich kritisiert hatte. Der Mittelfeldspieler sei körperlich nicht gut in Schuss und wirke in der Mannschaft bisweilen wie ein "Fremdkörper", hieß es in dem Blog, der Holzhauser bei dessen Verpflichtung im Januar noch als Top-Transfer gefeiert hatte.

Grund genug für Gorenzel, der auch am Donnerstag wieder akribisch vorbereitet vor die Presse trat, gegen seinen Kritiker zurückzuschießen. "Ich bin schon überrascht darüber, wie einzelne Spieler von uns dargestellt werden. Vor zwei, drei Wochen hat es noch geheißen: 'Raphael Holzhauser ist unser Winter-Coup'", meinte Gorenzel und hob zum Beweis gleich mehrere Artikel, die er auf DIN A3 ausgedruckt hatte, in die Luft.

Günther Gorenzel kam mit mehreren Artikeln eines Blogs zur PK, in denen Raphael Holzhauser erst hochgelobt und dann scharf kritisiert wird. © IMAGO / Ulrich Wagner

1860-Sportchef Gorenzel: "Ich lasse über meine Spieler nichts kommen"

Doch damit längst nicht genug: "Ich kann gerne Ihre Berichterstattung nochmal aufdröseln. Sie schreiben vor wenigen Wochen von einem ‘Transfer-Coup’. Ich zitiere Ihr Medium: ‘Der 29-Jährige, der im Mittelfeld verschiedene Positionen spielen kann, könnte das Zünglein an der Waage sein", hielt der Österreicher dem Blogbetreiber vor. Der Transfer sei "eine Ansage an die Konkurrenz in der 3. Liga. Holzhauser dürfte den Löwen sofort weiterhelfen", zitierte Gorenzel weiter.

Ohnehin bewertet der Sportchef der Sechzger die Leistungen seines Neuzugangs anders und betonte, dass sich Außen- und Innenwahrnehmung unterscheiden würden. "Die Außenwahrnehmung erwartet in vier Spielen fünf finale Pässe und drei Tore", meinte der Österreicher.

Er selbst bewerte die Leistung seiner Spieler hingegen nach den Daten in den Trainingseinheiten und Spielen sowie danach, wie sie ihre Aufgaben auf ihrer jeweiligen Position erfüllen. "Aber generell lasse ich über meine Spieler nichts kommen. Und schon gar nicht von der Berichterstattung her", stellte Gorenzel klar. Deutliche Worte vom sonst so introvertierten Österreicher!