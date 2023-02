3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: SV Meppen gegen TSV 1860 München – Endergebnis 2:1

Tor! 1:1 - Marcel Bär

Und da ist der verdiente Ausgleich! Wieder wird der Angriff durch Holzhauser eingeleitet. Er legt den Ball rechts in den Lauf von Lannert, der das Leder per Grätsche noch in die Mitte bekommt. Dort steht Bär goldrichtig und stochert den Ball über die Linie.