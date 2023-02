TSV 1860 e.V. startet Spendenaktion für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Die schrecklichen Erdbeben in der Türkei und Syrien haben international für enorme Betroffenheit gesorgt. Um den Opfern vor Ort zu helfen, spendet der TSV 1860 e.V. die Einnahmen aus seinem Shop von Donnerstag und Freitag. Auch Vize-Präsident Hans Sitzberger beteiligt sich.

Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien haben bereits Tausenden Menschen das Leben gekostet.

München - Mehr als 17.000 Tote und über 63.000 Verletzte – Tendenz steigend: Das sind die traurigen Zahlen nach der verheerenden Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. Auch drei Tage nach dem Beben sind längst nicht alle Menschen gerettet, die Bergungsmaßnahmen dauern an.

TSV 1860: Der e.V.-Shop spendet Einnahmen an Erdbebenopfer

Um den Opfern in der Türkei und Syrien zu helfen, hat der TSV 1860 e.V. eine Spendenaktion gestartet. Wie der Verein mitteilt, gehen sämtliche Einnahmen aus dem von Donnerstag und Freitag vollumfänglich an Hilfsorganisationen vor Ort. Auch Vize-Präsident Hans Sitzberger und seine Firma beteiligen sich mit einer Spende in Höhe von 1.860 Euro.

"Die Bilder und Nachrichten, die uns derzeit aus der Türkei und Syrien erreichen, sind schier nicht auszuhalten und es macht unfassbar betroffen, welches Leid die Menschen vor Ort durchmachen müssen. Tausende Menschen in denen vom Erdbeben betroffenen Regionen brauchen jetzt dringend humanitäre Hilfe", teilt der Verein mit.