Sofa statt Startelf: Pause für 1860-Dauerläufer Phillipp Steinhart

Eine verdiente, wenn auch ungewollte, Pause gibt es am Wochenende für Phillipp Steinhart. Statt Startelf könnte ein Sofa-Nachmittag anstehen – der Löwen-Verteidiger ist gelb-gesperrt. Wer spielt für ihn?

München - Ungewohnte Szenen werden sich am Wochenende beim TSV 1860 abspielen. Wenn die Löwen am Samstag beim SV Meppen antreten (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ Liveticker), ist Phillipp Steinhart nicht dabei. Der Verteidiger war zuletzt der Dauerläufer bei den Sechzgern und spielte in den vergangenen Partien fast immer.



Jetzt sitzt er eine Gelb-Sperre ab. Schlägt die Stunde von Fabian Greilinger oder probiert Interimscoach Günther Gorenzel vielleicht sogar etwa ganz anderes?

Phillipp Steinhart ist die Konstante im 1860-Spiel

War Steinhart fit, stand er immer in der Startelf. In den letzten zwölf Partien der Löwen war der 30-jährige Verteidiger immer mit von der Partie. Gegen Waldhof Mannheim gelang ihm sogar sein erstes Saison-Tor. Jetzt bremst ihn die fünfte Gelbe Karte aus.

Es war die fünfte Gelbe Karte für Phillipp Steinhart - jetzt ist Pause angesagt. © IMAGO

Startet Greilinger bei den Löwen gegen den SV Meppen?

Einer, der im besten Fall mit in den Norden reist, ist Fabian Greilinger. Gorenzel könnte ihn als Linksverteidiger bringen. Gegen Dynamo Dresden und gegen den VfB Oldenburg gab es für ihn ein paar Einsatzminuten. Es wäre der wohl logischste Wechsel.

Auch Lannert könnte bei 1860 als Linksverteidiger spielen

Was jedoch, wenn sich Gorenzel bei der Startelf kreativ zeigt?! Christopher Lannert könnte auf die Linksverteidiger-Position rücken. Doch dann würde möglicherweise das altbekannte Stühlerücken in der Löwen-Formation wieder beginnen...



Schon Ex-Coach Michael Köllner warf man vor, zu oft auf verschiedensten Positionen zu tauschen und so Unruhe in die Startformation zu bringen. Es bleibt abzuwarten, wie sich Gorenzel entscheidet...