TSV 1860 versteigert Trikot von Derby-Held Marco Hiller

Der zwischenzeitlich blutüberströmte Marco Hiller stand sinnbildlich für den Derby-Sieg des TSV 1860. Sein Originaltrikot wird nun versteigert - und ist unter den Fans absolut begehrt.

München - Es war die Szene des Derbys: Nach knapp 25 Minuten wuselte sich Bayern-Angreifer Joshua Zirkzee im Strafraum an mehreren Löwen-Verteidigern vorbei in den Fünfer, doch Torhüter Marco Hiller kam heraus und schnappte sich die Kugel. Der junge Niederländer kam in der Szene klar zu spät und traf den Löwen-Keeper mit den Stollen heftig im Gesicht.

Nach minutenlanger Behandlungspause konnte der zwischenzeitlich blutüberströmte Hiller überraschenderweise weiterspielen. Sein Trikot musste er zuvor aber wechseln, da aus den beiden Cuts im Gesicht des 23-Jährigen Blut auf das neongelbe Leibchen getropft war. "Wenn ich mir Marcos Gesicht ansehe, dann schaut er aus, wie wenn er gegen Klitschko gekämpft hätte", meinte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel nach der Partie über Hiller, der trotz der üblen Szene den Sieg für die Sechzger festhielt und so zum Derby-Held avancierte.

Hillers Derby-Trikot steht zur Auktion: Höchstgebot bei 600 Euro

Das Originaltrikot, das der Löwen-Keeper nach einer guten halben Stunde abstreifen musste, steht nun übrigens zur Auktion. Das außergewöhnliche Sammlerstück kann im "Ama Lion"-Shop ersteigert werden - am Donnerstagmittag lag das Höchstgebot für das Leibchen, von dem die Blutflecken natürlich entfernt wurden, bereits bei satten 600 Euro.

Besonderes Sammlerstück: Das Originaltrikot von Marco Hiller aus dem Derby kann derzeit ersteigert werden. © Screenshot "ama-lion.com"

Die Blutflecken auf Hillers Trikot wurden rausgewaschen. © imago images / Sven Simon

Auf dem Portal werden verschiedene Originalartikel angeboten, die in Spielen oder Trainingseinheiten getragen wurden. Auch das Derby-Trikot von Torschütze Merveille Biankadi steht aktuell zur Auktion, hier lag das Höchstgebot am Donnerstagmittag bei 223 Euro. Die Einnahmen aus den Verkäufen gehen an unterschiedliche Projekte bei den Löwen, so wurde in der Vergangenheit beispielsweise schon ein Trainingslager für die U21 finanziert.