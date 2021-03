TSV 1860 trauert um Vereinslegende: T-Shirts für Peter Grosser in Duisburg

Der TSV 1860 hat sich beim MSV Duisburg zu Ehren von Peter Grosser in besonderen Aufwärmshirts aufgewärmt. Anfang der Woche ist Sechzigs Vereinslegende im Alter von 82 Jahren verstorben.

Der TSV 1860 zeigte auch in der Schauinsland-Reisen-Arena seine Trauer um Meisterlöwen-Kapitän Peter Grosser: Die Mannschaft ehrte die am Dienstag verstorbene Vereinslegende vor dem Auswärtsspiel am Samstagnachmittag beim MSV Duisburg (hier geht es zum AZ-Liveticker) mit einem T-Shirt, das Torjäger Sascha Mölders und Co. beim ersten Aufmarsch auf den Platz trugen.

Das Shirt zeigte das Konterfei des jungen 1860-Kapitäns Grosser und der Rückennummer zehn, wie er in den Sechzger Jahren für den TSV aufgelaufen war. In diese Zeit fielen bekanntlich die größten Erfolge der weiß-blauen Vereinshistorie.

"Wird uns als Vorbild erhalten bleiben"

"Jeder Verein hat eine große Tradition und Peter Grosser war ein wesentlicher Teil unserer Geschichte. Das tut weh. Er wird uns als Vorbild erhalten bleiben", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel vor dem Duell über den plötzlichen Tod des 82-Jährigen bei "Magenta Sport". Der gebürtige Münchner wurde auch im Duisburger Stadion von Fans mit Blumen bedacht. Zudem liefen die Giesinger mit Trauerflor auf.

Schöne Geste: Auch die Zebras kondolierten den Löwen und zeigten ein Bild Grossers, wie er im Jahre 1966 die einzige Meisterschale der Sechzger in die Höhe gestemmt hatte. "Der TSV 1860 trauert um Peter Grosser, der jetzt im Alter von 82 Jahren verstorben ist, und spielt heute bei unserem MSV mit Trauerflor", schrieben die Duisburger in den Sozialen Medien: "Grosser war Kapitän der Meisterelf 1966 und eine echte Löwen-Legende. Wir Zebras drücken euch unser Beileid aus. Mach’s gut, Peter!"