TSV 1860: Trainer Maurizio Jacobacci will sich nicht mit "Durschnittsspielern" begnügen

Am Samstag steht für den TSV 1860 das letzte Spiel in dieser Saison an. Da es in dieser Spielzeit für die Löwen aber um nichts mehr geht, liegt der Fokus bereits auf der kommenden Saison. Dabei bereiten Trainer Maurizio Jacobacci vor allem die vielen Abgänge große Sorgen.

25. Mai 2023 - 14:06 Uhr | AZ