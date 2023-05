Die Löwen haben mittlerweile die Spielkontrolle komplett an sich gerissen. Der Ball läuft immer wieder zwischen Lang, Boyamba und Greilinger hin und her. Aber Offensiv geht auch nach 20 Minuten wenig. Kein einziger Torschuss! Das größte Highlight bieten noch Hiller und Verlaat. Die Beiden haben sich mit einem Bier in der Hand in den Sechzig-Block gestellt und peitschen ihr Team nach vorne.