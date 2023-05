Maurizio Jacobacci mit emotionalem Appell an Fans des TSV 1860

Mit einem Sieg in Zwickau kann der TSV 1860 noch auf Platz 7 der 3. Liga springen und damit eine weitere enttäuschende Spielzeit halbwegs versöhnlich beenden. Trainer Maurizio Jacobacci ermutigt die Fans auch in der kommenden Saison zum Support.

Will in der kommenden Saison den lange anvisierten Aufstieg schaffen: Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci

München – Mit Marcel Bär, Stefan Lex und Marius Willsch wurden in der Vorwoche, beim 3:1 über Waldhof Mannheim, bereits drei Löwen-Akteure verabschiedet. Dass noch weitere hinzukommen werden, ist so gut wie sicher. Für den TSV 1860 steht im Sommer der nächste große Umbruch an.

"Nicht mit Durchschnittsspielern begnügen": Jacobacci setzt klare Maßstäbe für den TSV 1860

Ein Szenario, der in erster Linie viel Ungewissheit mit sich bringt. Deshalb mahnte Maurizio Jacobacci auf der Pressekonferenz in erster Linie zu Geduld: "Die Zeit wird Rat bringen." Man wolle "mit den zur Verfügung gestellten Mitteln das Beste herausholen", sich "aber nicht mit Durchschnittsspielern begnügen."

Rund 1.300 Fans werden mit nach Zwickau reisen. An diese richtete Jacobacci einen emotionalen Appell: "Egal, was passiert, bleibt uns treu, unterstützt uns weiter wie bisher. Ich werde versuchen, die Mannschaft so zu formen, dass wir alle Freude daran haben."

"Spielen um den Aufstieg, den Abstieg oder etwas anderes" – Jacobacci will Leerlauf vermeiden

Am wichtigsten sei Jacobacci jedoch, jedes Spiel mit einem klaren Ziel anzugehen: "Am Ende muss man klar sagen: Entweder wir spielen um den Aufstieg, um den Abstieg oder etwas anderes."

In Zwickau geht es noch darum, Waldhof Mannheim zu überholen und die Saison auf Platz sieben zu beenden. Ein Punkt trennt beide Teams momentan. Die Mannheimer empfangen den bereits gesicherten MSV Duisburg.