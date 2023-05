Imhof-Abschied in Klagenfurt fix: Kommt jetzt TSV-1860-Sportboss Gorenzel?

Matthias Imhof verlässt Austria Klagenfurt in Richtung Sandhausen. Sein Nachfolger könnte Günther Gorenzel, Sport-Geschäftsführer des TSV 1860, werden.

München - Ist nun der Weg frei für Noch-Sechzig-Sportboss Günther Gorenzel? Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen und der österreichische Erstligist Austria Klagenfurt vermeldeten am Mittwoch den Wechsel von Ex-Löwe Matthias Imhof von Klagenfurt nach Sandhausen.

"Wir danken Matthias Imhof für seine Arbeit in den zurückliegenden vier Jahren. Er hat großen Anteil daran, dass sich die Austria so positiv entwickelt hat", sagt Peer Jaekel, Head of Football der SEH Sports & Entertainment Holding, Hauptgesellschafter der Austria Klagenfurt.

Gorenzel hat den TSV 1860 um Freigabe gebeten

Damit braucht die Austria einen Nachfolger und hat dabei nach AZ-Informationen längst mit Gorenzel verhandelt. "Was seine Nachfolge betrifft, befinden wir uns in sehr aussichtsreichen Gesprächen und sind zuversichtlich, bald unsere Wunschlösung für die Position vorstellen zu können", so Jaekel.

Der 51-jährige Österreicher, noch bis Sommer 2024 an 1860 gebunden, würde gerne in seine Wahl-Heimat zurückkehren, hatte aber noch keine Freigabe erhalten. Präsident Robert Reisinger hatte am Dienstag noch erklärt, dass der TSV bisher keine Anfrage erhalten habe.