TSV 1860: Testspiel-Auftakt in Waldkirchen – alle Neuzugänge sollen spielen

Am Sonntag steigt das erste Vorbereitungsspiel des TSV 1860 beim TSV Waldkirchen. Laut Michael Köllner sollen gleich alle Neulöwen zum Einsatz kommen.

Im niederbayerischen Waldkirchen ist die Vorfreude groß: Bis zu 3.000 Zuschauer erwartet der Landesligist am Sonntag (Anpfiff 16 Uhr, Löwen-TV und im AZ-Liveticker) beim Testspiel gegen den TSV 1860. Laut sollen rund 100 Helfer seit Tagen dabei sein, den Sportplatz der Mittelschule in Waldkirchen für die Begegnung fit zu machen. "So schön wie jetzt war der Rasen noch nie", wird ein Mitglied des Orga-Teams von der Zeitung zitiert. Löwen-Trainer Michael Köllner freut sich auf das erste Spiel der Saisonvorbereitung: "Niederbayern ist schon eine Base von uns, wo wir richtig viel Fanpotenzial haben", sagte er bei einem Pressetermin Anfang der Woche.

Acht 1860-Neuzugänge in Waldkirchen dabei – oder noch mehr?

Nach dem ersten öffentlichen Training am Samstag ist das Spiel für Löwen-Fans eine spannende Möglichkeit, erstmals die Neuzugänge der Sechzger gegen einen Gegner in Aktion zu sehen. Denn: "Wir werden schon schauen, dass alle Neuzugänge in Waldkirchen zum Einsatz kommen", sagte Köllner. Und das sind eine Menge: aktuell acht an der Zahl. Zwei neue Offensivkräfte wünscht sich der Coach noch. Einer von ihnen soll Joseph Boyamba vom SV Waldhof Mannheim sein. Der Spieler steht nach AZ-Infos kurz vor einer Unterschrift in München und soll sich derzeit laut schon wieder in München befinden.

Die Löwen absolvieren in den kommenden Wochen bis dato sieben Testspiele. Highlight dürfte dann das Spiel am 10. Juli in Rottach-Egern gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach sein.

Die bisherigen Neuzugänge des TSV 1860 in der Übersicht: