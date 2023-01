TSV 1860: Stefan Lex sieht keine fehlende Führungsstärke im Kader

Vom Trainingsplatz ins Fernsehstudio: Stefan Lex sprach bei Magenta Sport über die anstehenden Aufgaben und die Debatte über Führungsspieler beim TSV 1860.

München – Vor dem Montags-Knaller der Löwen gegen Dynamo Dresden (19 Uhr live bei Magenta Sport und im AZ-Ticker) gibt Stefan Lex im Interview einen Einblick in das Stimmungsbild beim TSV 1860. "Jedes Erfolgserlebnis tut gut", so der 1860-Kapitän. Gibt es für ihn gegen die Sachsen das persönliche Erfolgserlebnis und die Rückkehr in die Startformation?

Vom 1860-Trainingsplatz zum Interview

Lex ist Vollprofi, das merkte man schon in den ersten Sekunden im Interview bei Magenta Sport. In der Halbzeitpause der Drittliga-Spiele am Samstag wurde er digital ins Studio geschaltet. Kurz zuvor schwitzte er noch auf dem Trainingsplatz an der Grünwalder Straße – Vorbereitung auf das Dresden-Spiel heißt auch Wochenend-Arbeit für die Löwen.

Stefan Lex (li.) ist wieder im Mannschaftstraining des TSV 1860 dabei. © IMAGO / Lackovic

Löwen-Kapitän Lex: "Es sind noch viele Punkte zu vergeben"

Denn nicht nur für alle Löwen-Fans wartet zum Abschluss des 20. Spieltags ein echter Leckerbissen. Startet für die Löwen gegen Dynamo Dresden wieder eine Sieges-Serie? "Jetzt geht es darum, dranzubleiben, nicht locker zu lassen und zu Hause Dresden zu schlagen. Dann ist sicherlich noch nichts passiert", so der Kapitän. "Es sind noch viele Punkte zu vergeben."

Gibt es ein Führungs-Vakuum bei 1860?

Einer, der bei der kommenden Punktevergabe einen Ausschlag geben könnte, ist Raphael Holzhauser. Natürlich wurde im Interview auch über den Löwen-Neuzugang gesprochen und ob in der Mannschaft ein Führungs-Vakuum herrscht.



"Ich glaube nicht, dass wir innerhalb der Mannschaft Probleme mit fehlender Führungsstärke haben", so Lex, der nur positive Worte für seinen neuen Kollegen fand. "Er hat in den ersten beiden Spielen gezeigt, dass er uns helfen kann. Wer am Ende des Tages die Binde drum hat oder als Führungsspieler gesehen wird, ist in der Mannschaft nicht so wichtig."

Spielt Lex bei 1860 gegen Dynamo wieder von Anfang an?

Ob Stefan Lex gegen Dresden die "Binde drum" hat, entscheidet sich erst kurz vor dem Anpfiff. Er könnte Martin Kobylanski ersetzen.

Der Offensivspieler musste im Spiel gegen Zwickau mit einer Wadenzerrung ausgewechselt werden. Man schaue bei ihm "von Tag zu Tag", verriet 1860-Coach Michael Köllner kürzlich.