Aufstiegskonkurrenten des TSV 1860: Ingolstadt und Saarbrücken patzen

Der 1. FC Saabrücken und der FC Ingolstadt verlieren am Samstag ihre Partien. Mit einem Sieg gegen Dynamo Dresden könnte der TSV 1860 am Montagabend mit den drittplatzierten Saarländern gleichziehen.

München - Der 1. FC Saarbrücken hat im Aufstiegsrennen der 3. Liga wertvolle Punkte liegen lassen. Beim SC Verl verloren die Saarländer zum Rückrundenauftakt überraschend 0:2 (0:1) und liegen weiterhin einen Zähler hinter dem Tabellenzweiten SV Wehen Wiesbaden (37 Punkte). Nicolas Sessa (20.) und Yari Otto (71.) erzielten die Tore für Verl.

Mit einem Sieg gegen Dynamo Dresden am Montagabend (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) kann der TSV 1860 mit Saarbrücken in der Tabelle gleichziehen.

Elversberg marschiert souverän vorne weg

Spitzenreiter SV Elversberg war schon am Freitag auf Aufstiegskurs geblieben. Die Saarländer besiegten zum Rückrundenstart Aufsteiger Rot-Weiss Essen mit 3:0 (0:0) und bauten den Vorsprung vor Wehen vorerst auf zehn Punkte aus.

Manuel Feil (62.), Nick Woltemade (70.) und Israel Suero (90.) erzielten die Tore zum fünften Erfolg in den letzten sechs Spielen. Wehen tritt am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) bei Borussia Dortmund II an.

Ingolstadt verliert gegen den Tabellenletzten Bayreuth

Der SC Freiburg II kam bei Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue, der zuletzt drei Siege in Folge feierte, zu einem torlosen Unentschieden. Der VfL Osnabrück holte durch ein 2:1 (2:0) beim MSV Duisburg drei Auswärtszähler. Florian Kleinhansl (17.) und Robert Tesche (36.) schossen die Tore für die Niedersachsen. Moritz Stoppelkamp (49.) gelang das Anschlusstor.

Der Hallesche FC unterlag im Ostduell dem FSV Zwickau mit 0:2 (0:1). Aufsteiger SpVgg Bayreuth bezwang den FC Ingolstadt mit 1:0 (1:0) und konnte im Abstiegskampf drei wichtige Zähler einfahren. Bayreuths Eroll Zejnullahu sah die Gelb-Rote Karte (83.). Im Niedersachsen-Vergleich trennten sich Tabellenschlusslicht SV Meppen und der VfB Oldenburg 1:1 (1:1).