TSV-1860-Trainer Köllner lobt Allrounder Deichmann: "Ein brutaler Spieler"

Gegen Zwickau zeigte Yannick Deichmann einmal mehr, wie wichtig der Rechtsverteidiger für den TSV 1860 ist. Vor dem Dresden-Spiel gab es deshalb von Löwen-Trainer Michael Köllner ein Sonderlob für den 28-Jährigen.

München - Mit einem 70 Meter-Sprint leitete Yannick Deichmann am vergangenen Spieltag das zwischenzeitliche 2:0 für die Sechzger ein. Und auch im weiteren Verlauf drückte der gebürtige Hamburger mit seinem galligen Zweikampfverhalten und einer guten Übersicht dem Löwen-Spiel seinen Stempel auf.

Vor der Partie gegen Dynamo Dresden gab es deshalb Sonderlob von seinem Coach Michael Köllner. Der Oberpfälzer sagte auf der Pressekonferenz: "Yannick hat ein richtig gutes Spiel gemacht."

Köllner erklärt starke Leistungen mit Konkurrenzsituation

Im gleichen Atemzug betonte Köllner, dass dies wohl auch an der starken Konkurrenz auf der Rechtsverteidiger-Position liegt. Mit Christopher Lannert hat der Mann mit dem Löwen-Tattoo nämlich einen echten Rivalen im Rücken. "Ich tu mich da echt schwer im Moment, wen ich aufstelle. Am Ende sind beide richtig gut", so der 53-Jährige weiter.

Deichmann überzeugt mit starker Physis

Dennoch überzeugt Deichmann seinen Trainer derzeit mit der besseren Physis: "Yannick ist ein brutaler Spieler." Und auch der Zug zum Tor kann sich für einen Rechtsverteidiger mehr als sehen lassen. Der 28-Jährige kommt in der laufenden Saison bisher auf drei Tore und weitere zwei Vorlagen.

Diese Körperlichkeit und diesen Drang zum Tor wird es auch am nächsten Montag brauchen. Da kommt es nämlich im Grünwalder Stadion zum Aufeinandertreffen mit Dynamo Dresden (19 Uhr, MagentaTV und im AZ-Liveticker). Mit aller Löwenkraft wollen die Münchner dann den jüngsten Höhenflug fortsetzen, um sich allmählich wieder an die Aufstiegsplätze heranpirschen zu können.