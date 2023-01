3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden – Endstand 1:2

So ungemütlich wie das Wetter zum Spielende war, wird es jetzt auch für die Löwen. Nach 1:0-Führung und guter Anfangsphase verspielt 1860 den Sieg gegen Dynamo Dresden in der zweiten Halbzeit. Die ersten 20 Minuten war 1860 gut im Spiel vor ausverkauftem Haus. Vrenezi belohnte seine Mannen nach einem tollen Solo. Dann feuerten die Gäste-Fans alle Überreste vom Silvesterabend in den Giesinger Nachthimmel. Ein Hallo-Wach-Effekt für die SGE. Bei den Löwen brannte es anschließend nur noch im Strafraum. Zu oft wurden die zweiten Bälle verschenkt und noch zwei Gegentore kassiert. Die Niederlage geht in Ordnung. Wir sagen Ciao und auf Wiedersehen aus Giesing.