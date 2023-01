Hinrunde geschafft: So bewertet Michael Köllner die erste Saisonhälfte des TSV 1860

Am vergangenen Wochenende haben die Löwen die Hinrunde mit einem 3:1-Sieg gegen Zwickau und Tabellenplatz fünf abgeschlossen. Vor dem Rückrundenstart gegen Dynamo Dresden blickt TSV-1860-Trainer Michael Köllner mit zufriedener Miene auf die erste Hälfte der Sechzig-Saison zurück.

München - Mit einem überragenden Startrekord von fünf Siegen und Tabellenplatz eins begann die Saison des TSV 1860. Doch gegen Ende der Hinrunde ging der Mannschaft von Michael Köllner immer mehr der Saft aus. So gelang den Münchnern nur ein Sieg in den letzten sechs Partien der ersten Saisonhälfte. Damit beendeten die Giesinger die Hinserie mit 33 Punkten und Tabellenplatz fünf. Grund genug für TSV-1860-Coach Michael Köllner ein Resümee der ersten Hälfte der Saison zu ziehen.

Köllner zufrieden mit Sechzig-Hinrunde

Dabei gab sich der Oberpfälzer zufrieden mit der Leistung seines Teams. Vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden sagte Köllner: "Ich glaube wir haben nicht so viel falsch gemacht und mit 33 Punkten sind wir annähernd im Soll."

Dennoch zeigte sich der 53-Jährige auch ein wenig selbstkritisch: "Nach den fünf Startsiegen hat jeder gedacht, wir werden 40 Punkte holen. Aber genauso wie wir in der Startphase das ein oder andere Spiel glücklich gewonnen haben, haben wir leider vier Spiele vor der Winterpause nichts mehr geholt."

TSV 1860 muss an der Konstanz arbeiten

Dieses Spielglück wollen die Münchner in der Rückrunde wieder auf ihre Seite holen. Grund: Köllner will mit seiner Mannschaft wieder um den Aufstieg mitspielen. "Dafür brauchst du am Ende aber auch Konstanz", so der Löwen-Dompteur. Daran will der TSV 1860 in der zweiten Saisonhälfte arbeiten.

Um diese Kontinuität zu erreichen, zählt für Köllner vor allem eines: "Für uns geht es jetzt darum, sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren." Und das steht schon am Montag an. Da kommt nämlich Dynamo Dresden zum Flutlicht-Kracher ins Grünwalder Stadion (Montag, 19.00 Uhr, MagentaTV und im AZ-Liveticker).