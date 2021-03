TSV 1860: Stadionsprecher Stefan Schneider äußert sich zu Überraschungs-Aus - Nachfolger steht fest

Nach dem Topspiel-Sieg gegen Dynamo Dresden übertölpelt Stefan Schneider Fans und Verantwortliche: Der legendäre Stadionsprecher gibt seinen Job mit sofortiger Wirkung auf. "Es ist an der Zeit, dass ich mehr Zeit für mich habe", sagt er.

München - Diese Nachricht hat auch die Verantwortlichen des TSV 1860 kalt erwischt: Noch am Abend nach dem späten 1:0-Sieg über Dynamo Dresden verkündete Stadionsprecher Stefan Schneider in einer Pressemitteilung seinen sofortigen Rücktritt.

Ob im Grünwalder Stadion, im Olympia Stadion oder in der eher ungeliebten Allianz Arena - fast 30 Jahre und insgesamt 602 Spiele verlieht der legendäre Stadionsprecher den Löwen seine markante Stimme.

Marketing-Leiter Jan Mauersberger, Stefan Schneider, Finanzchef Marc Pfeifer und Pressesprecher Rainer Kmeth (v.l.).

Schnell wurde über die Beweggründe für den plötzlichen Abschied der Institution mit dem Mikrofon spekuliert. Hat er sich mit den Verantwortlichen überworfen? Oder noch schlimmer: Muss er aus gesundheitlichen Gründen aufhören?

1860-Verantwortliche wollten Stefan Schneider umstimmen

Schneider selbst äußerte sich am Dienstag in einem Video zu seinem Aus. "Es gab keine Vorfälle, wie teilweise gemutmaßt wird. Es ist alles wunderbar", sagt Schneider. "Ich hatte in den vergangenen 30 Jahren kein freies Wochenende. Manchmal waren an einem Wochenende zwei Spiele, teilweise sogar am selben Tag", erklärt der Stadionsprecher, der auch dem EHC München seine Stimme verlieh. Nun brauche er schlichtweg mehr Zeit für sich.

Wie die Löwen mitteilen, haben verschiedenste Verantwortliche nach dem Spiel versucht, Schneider doch noch von seiner Entscheidung abzubringen. Löwen-Fans starteten eine Petition und auch Investor Hasan Ismaik meldete sich zu Wort: "Ich hoffe, wir können ihn von diesem Schritt noch abbringen. Er ist ein Urgestein des TSV 1860 und muss bleiben." Alle Versuche blieben ohne Erfolg.

Nach Schneider-Aus: Pressesprecher Kmeth übernimmt kommissarisch

Bis zum Saisonende wird Pressesprecher Rainer Kmeth die Moderation der Heimspiele übernehmen, um die weitere Nachfolgeregelung in Ruhe vorantreiben zu können. Einen feierlichen Abschied im Stadion wird es erst geben, wenn auch wieder Fans dabei sein dürfen.

"Fast 30 Jahre habe ich kein einziges Spiel versäumt als Sprecher - jetzt freue ich mich auf das erste Spiel, bei dem wir wieder alle ins Stadion dürfen - auf ein Stadionbier und meine Löwen dann wieder, vom Stehplatz aus als Fan anzufeuern", sagt Schneider. Es sei ihm vergönnt!