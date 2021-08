TSV 1860: So werden die Tickets für das Pokalspiel der Löwen gegen Darmstadt verteilt

Am Freitagabend empfängt der TSV 1860 den SV Darmstadt 98 in der ersten Runde des Pokals. Die Verkaufsphase für die Tickets ist bereits vorüber, ab Montagnachmittag werden die Karten an die Fans verteilt. So ist der Ablauf.

02. August 2021 - 13:33 Uhr | AZ

Hier schlägt das Herz der Löwen-Ultras: Die Westkurve im Grünwalder Stadion. © sampics/Augenklick