TSV 1860: Semi Belkahia ist zurück – gibt es ein Vorbeikommen an Supertalent Leandro Morgalla?

Semi Belkahia hat am Dienstag nach seiner Knieverletzung wieder das Lauftraining an der Grünwalder Straße aufgenommen. Zunächst muss sich der Innenverteidiger aber wohl erst einmal hinten anstellen.

München - Semi Belkahia schuftet für sein Comeback! Am Dienstag absolvierte der 23-Jährige erstmals nach seiner Knieverletzung eine Einheit an der Grünwalder Straße.

Der Deutsch-Tunesier, der sich kurz vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Dortmund (0:3) Ende Juli verletzt hatte und seitdem ausgefallen war, drehte ein paar lockere Laufrunden am Trainingsgelände der Sechzger.

Belkahia: "Natürlich wird es hart, die Jungs machen es momentan richtig gut"

"Es sieht schon ganz gut aus", sagte der Innenverteidiger am Freitag vor dem Spiel gegen den Halleschen FC (3:1) bei Magenta Sport. "Ich hoffe, dass ich in zwei Wochen wieder mit der Mannschaft trainieren kann." Und dann gleich wieder zurück in die Startelf? Dürfte schwer werden, denn in seiner Abwesenheit überzeugte Sechzigs Defensive.

In drei der letzten vier Liga-Partien spielten die Löwen jeweils zu Null. Lediglich beim 4:3-Sieg zum Saisonauftakt gegen Dynamo Dresden, bei dem Belkahia noch in der Startelf stand, wackelte die Hintermannschaft des TSV 1860. "Natürlich wird es hart, die Jungs machen es momentan richtig gut", sagt er selbst.

Shootingstar Leandro Morgalla in starker Form

Vor allem Shootingstar Leandro Morgalla, der seit Belkahias Verletzung neben Abwehrchef Jepser Verlaat verteidigte, ist aktuell aus dem Abwehrzentrum der Löwen nicht mehr wegzudenken. Der erst 17-Jährige, der auch noch in der A-Jugend der Sechziger spielen könnte, präsentiert sich für sein Alter erstaunlich abgeklärt und zählte zuletzt stets zu den besten Löwen auf dem Platz. Für Niklas Lang, aktuell Sechzigs Innverteidiger Nummer vier, reichte es bisher noch für keine einzige Saisonminute.

Belkahia hingegen konzentriert sich zunächst ohnehin erstmal auf seinen Heilungsprozess: "Für mich ist es jetzt erstmal das Wichtigste, dass ich fit zurückkomme, dass ich gesund bin." Danach hängt es von ihm ab, ob er wieder seine Leistung bringen kann. "Aber so lange wir jetzt die ganz Zeit gewinnen, ist es mir auch Recht", erklärte Teamplayer Belkahia. Sollten die Sechzger und vor allem das Innenverteidiger-Duo Verlaat/ Morgalla weiter so auftrumpfen, dürfte der Weg zurück in die Startelf für den gebürtigen Münchner wohl etwas länger werden.