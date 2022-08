Aussortierter Kevin Goden: Wechselt er zu einem Aufstiegsrivalen des TSV 1860?

Kevin Goden spielt unter Michael Köllner keine Rolle mehr und hält sich aktuell bei der zweiten Mannschaft des TSV 1860 fit. Einem Bericht zufolge soll "ein ambitionierter Drittligist" den 23-Jährigen nun auf dem Zettel haben.

München - Bei den Profis des TSV 1860 war Kevin Goden nicht mehr erwünscht, kämpft er bald gegen die Löwen um Punkte? Wie das Portal " " berichtet, könnte der Rechtsverteidiger künftig für einen Aufstiegsrivalen der Sechzger auflaufen.

"Wir befinden uns in den Verhandlungen mit einem ambitionierten deutschen Drittligisten", wird dessen Berateragentur PLAN DONE zitiert. Um welchen Verein es sich dabei handelt, ist allerdings nicht bekannt. "Um die Gespräche nicht zu stören und um Kevin Goden zu schützen." Allerdings seien die Gespräche mit Sechzigs Kontrahenten bei den Löwen "nicht gut angekommen" heißt es.

Auch Duisburg und Dortmund II waren an Goden interessiert

Auch der MSV Duisburg und Borussia Dortmund II sollen an dem 23-Jährigen interessiert gewesen sein, Verhandlungen mit beiden Vereinen scheiterten aber. Mögliche Wechsel zum niederländischen Zweitligisten Almere City FC und dem österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt kamen ebenfalls nicht zustande.

Goden galt als eines der Opfer des Löwen-Umbruchs im Sommer. Coach Michael Köllner teilte ihm nach der Saison mit, dass er in Zukunft nicht mehr mit ihm plane. Seitdem trainiert Goden mit der zweiten Mannschaft der Giesinger und absolvierte bereits sieben Partien in der Bayernliga Süd. Sollte der gebürtige Bonner bis zum Ende der Transferperiode keinen neuen Verein finden, "wird Kevin bei den Löwen bleiben und sich in den drei Monaten bis zur Winterpause weiterhin mit vollem Einsatz für höhere Aufgaben empfehlen", kündigt die Berateragentur an.