Brisantes Wiedersehen: Am Freitag trifft Sascha Mölders auf den TSV 1860

Am Freitag ist Sascha Mölders, mittlerweile als Spielertrainer beim TSV Landsberg aktiv, mit seinem Klub auf die Zweitvertretung des TSV 1860. Das Spiel wurde eigens vorverlegt, damit es nicht mit dem der Profis tags darauf kollidiert.

München - Neun Monate ist die aufsehenerregende Trennung zwischen Sascha Mölders und dem TSV 1860 mittlerweile her – nun kommt es erstmals zum Wiedersehen auf dem Platz.

Wie die Löwen am Dienstag mitteilen, ist die Bayernliga-Partie der U21 gegen den TSV Landsberg auf diesen Freitag vorverlegt worden, damit sie nicht mit der der Profis am Samstag bei Viktoria Köln (14 Uhr/BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) zusammenfällt. Die einstige "Wampe von Giesing" ist seit diesem Sommer als Spielertrainer für den Bayernligist aktiv und reist mit seiner Mannschaft als Tabellenführer an. Ausgetragen wird das Spiel in der Kies Arena in Gilching, Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Sascha Mölders ist Top-Torjäger in der Bayernliga

Für Mölders, der nach seinem Abgang von den Löwen in der Rückrunde der Vorsaison für die SG Sonnenhof Großaspach auf Torejagd ging, läuft es im Trikot der Landsberger übrigens bestens. Der einstige Publikumsliebling der Sechzger kommt nach acht Spielen bereits auf zehn Tore und eine Vorlage und ist aktuell der Top-Torjäger der Bayernliga.

Es ist übrigens nicht das erste Wiedersehen zwischen Mölders und seinem Ex-Klub seit der alles andere als geräuschlosen Trennung im Dezember vergangenen Jahres. Schon im Februar war er als Experte bei "Magenta Sport" beim Heimspiel gegen den Halleschen FC im Einsatz. Vor dreieinhalb Wochen kehrte er zudem als Zuschauer beim Pokal-Kracher gegen Borussia Dortmund (0:3) ins Grünwalder Stadion zurück. Nun steht er seinem Ex-Klub erstmals als Spieler gegenüber.