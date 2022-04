TSV 1860: Quo vadis, Michael Köllner? "Ausloten, ob es eine gemeinsame Zukunft gibt"

Die Zukunft von Michael Köllner beim TSV 1860 ist trotz seines Vertrags bis 2023 weiter offen. Der Löwen-Coach kündigt Gespräche an.

München – "Einmal Löwe, immer Löwe", prangte beim 6:0-Auswärtssieg des TSV 1860 in Duisburg auf dem T-Shirt von Michael Köllner. Gilt das auch für die Zukunft des Löwen-Coachs?

Zuletzt ließ der 52-Jährige trotz Vertrag bis 2023 ein klares Bekenntnis zu den Sechzgern vermissen. "Es ist alles offen", sagte er in einer Gesprächsrunde in der vergangenen Woche.

Michael Köllner: Saison des TSV 1860 gilt es zu analysieren

Am Rande des Duisburg-Spiels wurde Köllner erneut auf seine Zukunft in Giesing angesprochen: "Am Ende gibt's ja einen Vertrag, der ist unterschrieben", betonte er bei "Magenta Sport".

Auf der anderen Seite sei es "legitim, eine Saison zu analysieren und zu schauen, was haben wir gut, was haben wir weniger gut gemacht". In dieser Spielzeit habe man laut dem Tabellenplatz "mehr richtig als falsch gemacht", so Köllner.

1860-Coach Köllner: "Am Ende muss die Zukunft ja immer was Gutes sein"

Drei Spieltage vor Saisonende belegen die Giesinger Rang vier, der zur DFB-Pokal-Teilnahme in der kommenden Saison berechtigen würde.

"Es geht jetzt in den Gesprächen mit dem Verein darum auszuloten, ob es eine gemeinsame Zukunft gibt. Am Ende muss die Zukunft ja immer was Gutes sein", stellte der Oberpfälzer nochmals klar. Sollten beide Parteien davon überzeugt sein, stehe einer weiteren Zusammenarbeit "sicherlich nichts im Wege", so der Löwen-Coach.