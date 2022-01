TSV 1860: Neudecker gegen Türkgücü gesperrt  wer ersetzt den Wiesbaden-Matchwinner?

Richard Neudecker fehlt dem TSV 1860 gegen Türkgücü München wegen einer Gelbsperre. Michael Köllner hat nun mehrere Möglichkeiten, auf den Ausfall des Spielmachers zu reagieren.

München – Vor dem Pflichtspiel-Auftakt gegen Wehen Wiesbaden hatte Michael Köllner Sechzigs Führungsspieler um Richard Neudecker in die Pflicht genommen, mehr Verantwortung zu übernehmen.

Gesagt, getan: Neudecker war beim Heimerfolg gegen Wiesbaden mit seinem Freistoßtreffer zum 3:2-Endstand der Mann des Spiels (AZ-Note 2).

Köllner: Neudecker kommt "immer besser in Schwung"

Im Münchner Stadtduell gegen Türkgücü (Samstag 14 Uhr, BR/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) müssen die Löwen nun aber auf ihren Spielmacher verzichten. Der 25-Jährige sah zum Jahresauftakt seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison und fehlt gegen den Lokalrivalen gesperrt. "Schade, weil er immer besser in Schwung kommt", sagte Michael Köllner nach der Partie gegen Wiesbaden, fügte aber auch an: "In einer Englischen Woche ist das leichter zu kompensieren."

Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, Neudecker konnte sich unter der Woche im DFB-Pokal gegen Karlsruhe (0:1) auspowern und ist am kommenden Dienstag gegen Kaiserslautern (19 Uhr, Magenta Sport) wieder voll einsatzbereit.

Neudecker-Ersatz: Rutscht Deichmann hinter die Spitzen?

Und wer ersetzt Neudecker nun gegen Türkgügü? Viel hängt davon ab, ob Marius Willsch wieder einsatzbereit ist. Der etatmäßige Rechtsverteidiger fehlte gegen Karlsruhe mit einer Patellasehnen-Entzündung, Sollte der 30-Jährige für Samstag rechtzeitig fit werden, könnte Yannick Deichmann hinter das Sturm-Duo Marcel Bär und Stefan Lex rutschen – Erik Tallig und Dennis Dressel als Absicherung dahinter.

Ansonsten müsste Deichmann wieder die Willsch-Position als Schienenspieler auf der rechten Seite übernehmen. Dann wäre Keanu Staude ein möglicher Kandidat für die Startelf. Im Trainingslager in Belek ließ der Winterneuzugang der Vorsaison endlich sein Können aufblitzen – nun auch gegen den Münchner Stadtrivalen?