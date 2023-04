TSV 1860: Nach Pöbel-Vorfall – Ex-Löwe Felix Weber wird von Bayreuth begnadigt und geht in Therapie

Weil er im Rahmen eines Eishockeyspiels in eine gewalttätige Auseinandersetzung involviert gewesen sein soll, wurde der ehemalige Löwen-Kapitän Felix Weber zuletzt von seinem Klub SpVgg Bayreuth suspendiert. Nun darf er wieder am Teamtraining teilnehmen, begibt sich aber in Therapie.

04. April 2023 - 15:36 Uhr | AZ

Felix Weber läuft seit Sommer 2021 für die SpVgg Bayreuth auf. © imago/Hartenfelser