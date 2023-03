Hauptsponsor "Die Bayerische" verlängert beim TSV 1860

"Die Bayerische" bleibt dem TSV 1860 treu: Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat der Hauptsponsor seinen Vertrag bei den Löwen verlängert.

München - Ungeachtet aller Querelen im Umfeld und der prekären sportlichen Situation hat Hauptsponsor "Die Bayerische" den bis 2025 laufenden Vertrag beim TSV 1860 vorzeitig um zwei Jahre verlängert und erweitert das Engagement sogar. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

Martin Gräfer, Vorstand des Hauptsponsors, freut sich über die Verlängerung: "Mit der Vertragsverlängerung wollen wir ein klares Zeichen setzen: Auch in herausfordernden Zeiten, wie wir sie immer wieder erleben, zählt vor allem eine beständige Partnerschaft. Deshalb haben wir uns bereits jetzt entschieden, den Vertrag mit 1860 München bis 2027 zu verlängern. Gemeinschaftliches Handeln und Teamgeist haben die Zusammenarbeit in der Vergangenheit geprägt – und so soll es auch weitergehen."

Hauptsponsor "Die Bayerische" bindet sich ligaunabhängig an den TSV 1860

Auch Marc-Nicolai Pfeifer, der die Verlängerung als kaufmännischer Geschäftsführer eingetütet hat, kommt in der Mitteilung zu Wort: "Dass unser Hauptsponsor sich frühzeitig und bereits zwei Jahre vor Ablauf des aktuellen Hauptsponsorvertrags für weitere zwei Jahre zu uns bekennt, ist eine sehr positive Botschaft. Dass 'Die Bayerische' sich darüber hinaus ligaunabhängig entschlossen hat, das Engagement sogar noch zu erweitern, macht uns stolz und überglücklich."

Das Münchner Versicherungsunternehmen ist seit Sommer 2016 Hauptsponsor der Löwen und hat dem Klub auch beim Doppelabstieg ein Jahr später in die Regionalliga die Treue gehalten.