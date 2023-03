TSV 1860: "Wäre eine coole Schlusspointe" – Florian Niederlechner liebäugelt mit Löwen-Rückkehr

Bundesliga-Profi Florian Niederlechner deutet erneut eine Rückkehr zu seinem Jugendverein TSV 1860 an. Aktuell steht der Stürmer noch in Berlin unter Vertrag.

München - Mit Florian Niederlechner untermauert der nächste Ex-Löwe seine Ambitionen, am Ende seiner Karriere an die Grünwalder Straße zurückzukehren. Der Stürmer kann sich vorstellen, seine Fußballschuhe beim TSV 1860 an den Nagel zu hängen.

"Wenn 1860 mich nach meiner Zeit in Berlin will, kann es schon sein, dass ich meine Karriere bei den Löwen beende. Das wäre eine coole Schlusspointe", erklärte der Stürmer von Hertha BSC jetzt im "kicker".

Niederlechner spielte von 2002 bis 2006 beim TSV 1860

Niederlechner wechselte 2002 in die Jugend des TSV 1860, konnte sich in Giesing aber nicht durchsetzen und verließ die Sechzger vier Jahre später in der U17 wieder. Dennoch schwärmt der ehemalige Augsburg-Profi von den Löwen und steht einer Rückkehr nach München weiterhin nicht abgeneigt gegenüber. "Ich bin von klein auf ein Riesen-Sechziger-Fan, es kann sein, dass ich zu 1860 München irgendwann zurückkomme", sagte er bereits im vergangenen Februar gegenüber dem "kicker".

Niederlechner, der bislang 44 Bundesligatore für Freiburg, Augsburg und Berlin erzielte, ist nicht der einzige ehemalige Sechzger, der über ein mögliches Karriereende bei seinem Ausbildungsklub nachdenkt. Unter anderem auch Kevin Volland und Marius Wolf deuteten bereits an, das Löwen-Trikot gegen Ende der aktiven Laufbahn nochmal überstreifen zu wollen.