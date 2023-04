TSV 1860: Doppelpacker Stefan Lex fordert nach Sieg gegen Ingolstadt mehr Konstanz bei den Löwen

Der TSV 1860 gewinnt beim kriselnden FC Ingolstadt souverän mit 3:1. Nach dem Spiel zeigt sich Doppeltorschütze Stefan Lex zufrieden und fordert mehr Konstanz bei den Löwen.

München - Nach der 1:4-Klatsche am vergangenen Spieltag gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hat der TSV 1860 beim FC Ingolstadt Wiedergutmachung betrieben. Die Münchner gewannen im Audi-Sportpark souverän mit 3:1. Überragender Mann auf dem Rasen war Löwen-Kapitän Stefan Lex mit einem Doppelpack.

Lex über 1860-Sieg: "Das, was wir uns vorgenommen haben"

Umso glücklicher war der Erdinger nach Abpfiff am "Magenta TV"-Mikrofon: "Das war das, was wir uns vorgenommen haben." Die Mannschaft habe laut Lex von Anfang an gekämpft und gezeigt, was sie spielerisch drauf hat.

Jacobacci von Leistung des TSV 1860 gegen Ingolstadt angetan

Auch sein Trainer Maurizio Jacobacci war nach der Partie voll des Lobes. "Es war wirklich ein fast perfektes Spiel", so der Italo-Schweizer. Daran will Jacobacci in den nächsten Wochen anknüpfen, denn der 60-Jährige hat ein klares Ziel bis zum Saisonende: "Wir wollen noch so viele Punkte wie möglich sammeln."

Doch dafür braucht es für Lex vor allem eines: "Wir müssen konstant punkten und eine konstant gute Leistung erzielen." Den nächsten Schritt dafür können die Giesinger schon am Ostersamstag (14 Uhr, Magenta Sport/BR und im AZ-Liveticker) machen. Dann kommt nämlich Aufstiegskandidat VfL Osnabrück ins Grünwalder Stadion.