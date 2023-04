Benjamin Cortus pfeift zum Pausentee. Die Löwen führen hier verdient mit 2:0. Von Beginn an waren die Münchner gut im Spiel und gingen durch ihren Kapitän Stefan Lex nach gut einer Viertelstunde in Führung. Der Erdinger hatte aber noch nicht genug und erhöhte noch vor der Halbzeit auf 2:0. Das freut auch Stefan Reisinger. Der CO-Trainer der Löwen sagte am "Magenta TV"-Mikrofon: "Wir müssen genauso weitermachen. Wir waren von Anfang an besser im Spiel als letzte Woche. Das einzige, was ist, dass wir hier das dritte und vierte Tor hätten machen müssen. Wir müssen da jetzt so weitermachen. Dann bin ich überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen."