TSV 1860: Jacobacci warnt vor kriselnden Ingolstädtern – "Team hat sehr viel Qualität"

Am Montag tritt der TSV 1860 beim FC Ingolstadt an. Vor dem wegweisenden Spiel gegen den 14. der Tabelle lobt Sechzig-Coach Maurizio Jacobacci den Gegner und fordert von seinem Team eine Reaktion auf die Niederlage gegen den BVB.

Will mit dem TSV 1860 in Ingolstadt seinen zweiten Sieg als Löwen-Trainer einfahren: Maurizio Jacobacci.

München - Nach der bitteren 1:4-Niederlage im Heimspiel gegen Borussia Dortmund II will der TSV 1860 in Ingolstadt wieder auf die Siegerstraße abbiegen. Doch auch wenn die Schanzer keine der letzten sechs Partien gewinnen konnten und mit Verletzungssorgen zu kämpfen haben, nimmt Löwendompteur Maurizio Jacobacci den Gegner nicht auf die leichte Schulter. "Dieses Team hat sehr viel Qualität, sehr viel Potenzial und einen Mix aus Erfahrung und jungen hungrigen Spieler", sagte der 60-Jährige.

1860-Coach Jacobacci will Team, das es nicht akzeptiert zu verlieren

Dabei müssen sich die Giesinger laut Jacobacci vor allem auf FCI-Stürmer Pascal Testroet, der in der laufenden Saison bisher sieben Tore und sieben Vorlagen auf dem Konto hat, einstellen. Als Erfolgsrezept, um die Ingolstädter in die Schranken zu weißen, fordert der Sechzig-Coach vor allem eines: "Ich will einfach ein Team haben, das es nicht akzeptiert zu verlieren, weil ich persönlich hasse Niederlagen."

Jacobacci über Spiel gegen FCI: "Wird über Zweikämpfe und Härte gehen"

Damit das gelingt, müssen die Löwen gegen körperlich robuste Ingolstädter den Kampf von der ersten Sekunde an annehmen. "Es ist ein Derby und es wird über die Zweikämpfe und die Härte gehen", so Jacobacci. Insgesamt gehe es dem Italo-Schweizer in der Partie gegen den Tabellenvierzehnten aber mehr als nur um die drei Punkte: "Es ist ein wegweisendes Spiel, weil wir wissen wollen, wo wir jetzt stehen. Wir können das Spiel gegen Dortmund vergessen machen."

Dass dies auch seine Spieler verstanden haben, von dem gehe Jacobacci fest aus. Nun müssen es die Löwen-Kicker nur noch auf den Platz bringen. Gelingt das, steht dem zweiten Sieg unter dem gebürtigen Berner nichts mehr im Wege.