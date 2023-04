Mölders-Hammer sorgt für Niederlage der Junglöwen

Die U21 des TSV 1860 verliert gegen den TSV Landsberg um Sascha Mölders mit 2:3. Dabei erzielte der ehemalige Sechzig-Stürmer den Siegtreffer mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern.

München - Beim Spiel der U21 des TSV 1860 gegen den TSV Landsberg kam es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Sascha Mölders. Dabei zeigte der ehemalige Löwen-Stürmer, dass er auch im stolzen Fußballeralter von 38 Jahren seinen Torriecher nicht verloren hat.

Löwen geben 2:0-Führung aus der Hand

Nach gut einer Stunde traf Mölders aus rund 20 Metern sehenswert zum Endstand von 2:3 aus Sicht der Giesinger. Und das, obwohl die Münchner zunächst gut in die Partie fanden. Nach 23 Minuten führte der TSV 1860 II durch Tore von Samir Neziri und Mason Judge schon mit 2:0.

Doch die Landsberger gaben sich nicht auf und kamen noch vor der Pause durch die Treffer von Timo Spennesberger und Daniel Leugner zum 2:2-Ausgleich.

TSV 1860 II kann Überzahl nicht ausnutzen

Nach dem Führungstreffer durch Sascha Mölders fanden die Junglöwen dann nicht mehr ins Spiel und konnten auch die Überzahl nach einem Platzverweis für Landsberg nicht nutzen.

Damit bleibt die Elf von Trainer Frank Schmöller in der Liga mit 41 Punkten auf dem siebten Platz. Aber schon am Donnerstag kann der TSV 1860 II gegen Schwaben Augsburg wieder zurück in die Erfolgsspur abbiegen.