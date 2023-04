TSV 1860: Trainer Jacobacci über Bankplatz für Holzhauser – "Es braucht andere Tugenden"

Neuzugang Raphael Holzhauser kommt unter TSV-1860-Coach Maurizio Jacobacci kaum mehr zum Zug. Nun hat der 60-Jährige die Reservistenrolle für den Österreicher begründet.

München - Wenn der TSV 1860 am Montag auf den FC Ingolstadt (19.00 Uhr, Magenta TV und im AZ-Liveticker) trifft, wird einer wohl erneut auf der Bank schmoren: Raphael Holzhauser. Die Leihe aus Leuven ist unter dem neuen Löwendompteur Maurizio Jacobacci nur noch zweite Wahl.

TSV 1860: Stabilität in der Defensive für Jacobacci enorm wichtig

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Schanzer nannte der Italo-Schweizer nun den Grund für die knappe Einsatzzeit für Holzhauser. "Es braucht im Moment andere Tugenden, weil wir einfach zu viele Tore kassiert haben", sagte Jacobacci.

Seit dem Amtsantritt waren es satte neun Gegentore, die die Giesinger in fünf Partien hinnehmen mussten. Dabei ist die Stabilität in der Defensive enorm wichtig für das System des gebürtigen Berners: "Nur so können wir unsere Spiele gewinnen. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher."

Jacobacci wünscht sich Holzhauser "so schnell wie möglich spielen lassen zu können"

Im gleichen Atemzug betonte Jacobacci aber: "Holzhauser hat bewiesen und gezeigt, welche spielerische Qualitäten er hat. Ich wünsche mir natürlich, ihn so schnell wie möglich spielen lassen zu können." Wann das der Fall ist, wird sich zeigen.