TSV 1860: Investor Hasan Ismaik mit deutlicher Kritik an der Mannschaft – "Verstehe die Spieler nicht"

Nach der Pleite gegen Borussia Dortmund II hat sich Hasan Ismaik, Investor des TSV 1860, zu Wort gemeldet.

München - Was ist nur beim TSV 1860 los? Vorletztes Wochenende fuhren die Löwen gegen Aue ihren ersten Dreier unter dem neuen Chefcoach Maurizio Jacobacci ein, am vergangenen Sonntag gingen sie dann im Grünwalder Stadion gegen Borussia Dortmund II unter. 4:1 stand es am Ende.

TSV 1860: Ismaik – "Die Mannschaft hat Euch im Stich gelassen!"

Nach der Niederlage hat sich Sechzig-Investor Hasan Ismaik am späten Montagabend bei Facebook geäußert – und übt deutliche Kritik an der Mannschaft!

"Ich kann Eure Enttäuschung verstehen: Die Mannschaft hat Euch im Stich gelassen!", so der Jordanier. "Ich kann mich dafür nur entschuldigen. Das war 1860-unwürdig."

Hasan Ismaik © imago/Sven Simon

Und weiter: "Ich verstehe die Spieler nicht: Vor einer Woche haben wir uns über das 3:1 in Aue gefreut, eine Woche später ist nichts mehr von dieser Leidenschaft und diesem Tatendrang zu sehen." Die Schwankungen könne er nicht verstehen.

Ismaik erwartet Revanche im Derby gegen Ingolstadt

Von der Mannschaft erwarte er nun, sich im Derby gegen Ingolstadt zu "revanchieren" und sich wieder von ihrer besten Seite" zu zeigen. Ismaik: "Das sind sie den Fans schuldig. Es ist für uns alle schlimm genug, dass 1860 wieder ein Jahr verloren hat."

Auch an die Verantwortlichen in Giesing hat der 45-Jährige Erwartungen: Sie sollen ihm "Vorstellungen für die neue Saison mitteilen".