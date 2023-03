TSV 1860 mit Remis gegen Duisburg: Nur ein Punkt, dafür ein paar kleine Fortschrittchen

Trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung holt der TSV 1860 auch beim MSV Duisburg nur einen Zähler. Trainer Maurizio Jacobacci sieht dennoch positive Ansätze: "Wir haben gewisse Dinge umgesetzt, die wir uns im Training erarbeitet haben."

Duisburg - Die Sieglos-Serie des TSV 1860 geht weiter! Beim MSV Duisburg verspielen die Münchner einen Zwei-Tore-Vorsprung und müssen sich am Ende mit einem 2:2 begnügen. Es ist das siebte sieglose Spiel in Folge – seit Oktober gab es nur einen einzigen Dreier.

Immerhin: Im Vergleich zu den vorherigen Spielen gab es zumindest ein paar kleinere Fortschrittchen. Die wochenlange Tor-Durststrecke etwa wurde am Samstag beendet. Zuvor waren die Sechzger ganze 367 Minuten – also mehr als sechs Stunden – ohne eigenen Treffer geblieben. In der 61. Minute vollendete Joseph Boyamba einen stark ausgespielten Konter und beendete die Torlos-Serie mit einem satten Schuss in die rechte untere Ecke.

Jacobacci lobt Einstellung seiner Spieler: "Sie haben sich voll reingehauen"

Auch in Sachen Einstellung erkannte Trainer Maurizio Jacobacci, der in seinem zweiten Spiel als Löwen-Coach seinen ersten Punkt holte, eine positive Entwicklung. "Die kämpferische Leistung war top, sie haben sich voll reingehauen. Aber das ist auch ein Muss, eine Pflicht, die sie gegenüber dem Verein haben. Und dann kommt das Spielerische dazu", meinte der Italo-Schweizer nach der Partie.

Sein Team habe "gewisse Dinge umgesetzt, die wir uns im Training erarbeitet haben", so Jacobacci weiter: "In der ersten Halbzeit waren wir noch zu wenig entschlossen vor dem Tor. Wir haben aber mit dem MSV gegen eine gute Truppe gespielt."

Durch das Remis bleiben die Löwen auf Tabellenplatz acht, könnten am Sonntag aber bei einem Sieg des FC Ingolstadt gegen den SC Freiburg II von den Schanzern überholt werden. Weiter geht es für die Sechzger bereits am kommenden Dienstag, wenn Spitzenreiter SV Elversberg im Grünwalder Stadion zu Gast ist (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker).