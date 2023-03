TSV 1860 empfängt Elversberg: Einsatz von Yannick Deichmann fraglich

Im Auswärtsspiel des TSV 1860 beim MSV Duisburg (2:2) musste Yannick Deichmann angeschlagen raus. Noch ist nicht klar, ob er fürs Duell mit Spitzenreiter Elversberg rechtzeitig fit wird.

München - Sorgen um Yannick Deichmann: Der 28-Jährige musste beim Auswärtsspiel des TSV 1860 gegen den MSV Duisburg (2:2) in der 67. Minute angeschlagen ausgewechselt werden, nachdem er sich zuvor mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Knie gefasst hatte.

Deichmann zurück im Kader? "Müssen das Training abwarten"

Ob es sich um eine ernsthafte Verletzung handelt und er beim Heimspiel gegen die SV Elversberg (Dienstag, 19 Uhr/Magenta Sport und ) ausfällt, ist noch nicht raus. Am Sonntag stand Deichmann nicht mit seinen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz.

Auch am Montagmittag hielt sich Chefcoach Maurizio Jacobacci mit Blick auf eine mögliche Rückkehr des Allrounders bedeckt. "Wir müssen das Training am Nachmittag abwarten und schauen, ob er mittrainieren kann. Ich habe mich erkundigt, und er will es versuchen. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen", teilte er auf AZ-Nachfrage mit.

Deichmann verletzt: Beim TSV 1860 absoluter Stammspieler

Der gebürtige Hamburger Deichmann gehört bei den Löwen zum Stammpersonal und hat in dieser Saison erst drei Spiele verpasst. Eines aufgrund einer Gelb-Sperre, zwei weitere krankheitsbedingt. In Duisburg wurde der gelernte Mittelfeldspieler einmal mehr als Rechtsverteidiger aufgeboten. Für ihn kam Christopher Lannert in die Partie. Weitere Ersatzkandidaten sind Marius Willsch und der etatmäßige Innenverteidiger Leandro Morgalla.