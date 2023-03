3. Liga im Liveticker: MSV Duisburg gegen TSV 1860 – Endstand 2:2

Tor! 1:2 - Julian Hettwer

Sofort die Antwort der Hausherren - und dieses Mal nutzen sie den dicken Löwen-Patzer! Belkahia spielt als letzter Mann am Mittelkreis einen vogelwilden Fehlpass in den Fuß von Hettwer. Der läuft zum dritten Mal in diesem Spiel frei auf Hiller zu. Dieses Mal umkurvt er den Löwen-Keeper und schiebt ein. Nur noch 2:1 für die Löwen!